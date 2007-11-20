Звягільський готовий закрити шахту ім. Засядька

Вчора почесний голова ради директорів акціонерного підприємства «Шахта ім. Засядько» Юхим Звягільський заявив про готовність закрити це підприємство. «Не можу дати ніяких пояснень аварії, що сталася. Якщо гине стільки людей, а причину не знає ніхто, може, дійсно, цю шахту потрібно закрити», — сказав Звягільський після засідання державної комісії з розслідування причин вибуху, який стався в шахті в ніч на 18 листопада.

За словами Юхима Звягільського, для забезпечення безпечної технології видобутку вугілля в шахту були вкладені значні суми. При цьому він згоден з тим, що остаточний висновок про причини аварії можна буде робити тільки після завершення розслідування спеціальної комісії.

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