Свободівцям за сутички з міліцією 9 травня у Тернополі дали 5 діб

Чотирьох представників ВО «Свобода», які брали участь у сутичці з міліціонерами 9 травня в парку Слави в Тернополі, засудили до 5 діб адмінарешту, ще одного затриманого під час сутички засудили до 3 дні арешту. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», відповідне рішення ухвалив сьогодні Тернопільський міськрайонний суд.

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В прес-службі зазначили, що суддя не взяв до уваги свідчень «свободівців» про те, що вони брали участь у громадській зустрічі з народними депутатами України, що проходила в парку Слави.

Відтак рішенням суду їх притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ще двом прихильникам молодіжної організації "Сокіл" присуджено сплатити по 250 грн штрафу.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Тернополі в парку Слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода” й прихильниками «Свободи».

Нардепи від ВО «Свобода», які перекрили рух колоні комуністів, наголошували, що номер скасованого вранці 9 травня судом рішення міськради не відповідає номеру прийнятого на позачерговій сесії рішення, яке забороняло проводити масові заходи з радянською символікою. Вони наполягали, що рішення міськради про заборону використання радянської символіки є чинним.

Співробітники спецпідрозділу міліції “Беркут”, які йшли перед колоною комуністів, прорвали «живий ланцюг» «свободівців». Коли один з народних депутатів від “Свободи” почав бити по касках бійців спецпідрозділу, розпочалась сутичка, під час якої депутат отримав садна на обличчі, на ньому повністю порвали сорочку.

Кількох людей, які перешкоджали руху колоні комуністів, правоохоронці затримали.

Коли комуністи залишали парк Слави в оточенні великої кількості правоохоронців, хтось кинув у них димову шашку.

10 травня прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства під час святкування Дня Перемоги у Тернополі.