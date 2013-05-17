18 травня понад 4,6 тис. міліціонерів охоронятимуть близько 70 акцій

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, очікується, що 18 травня у майже 70 масових заходах, які відбудуться у переважній частині регіонів держави, візьмуть участь понад 164 тис. громадян.

Також в МВС нагадують, що 18 травня у центральній частині Києва буде тимчасово перекрито рух транспорту у зв’язку із проведенням заходів з масовою участю громадян.

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Зокрема, піші ходи учасників масових заходів, організованих різними політичними силами, відбудуться наступними вулицями:

– вул. Лаврська, площа Слави, вул. Грушевського;

– Європейська площа, Володимирський узвіз, Трьохсвятительська;

– вул. Хрещатик, Майдан Незалежності, вул. Михайлівська, Володимирський проїзд, вул. Володимирська (від вул. Прорізної до Софіївської площі), вул. Мала Житомирська.

Державтоінспекція радить киянам та гостям міста обмежити свої поїздки транспортними засобами до центральної частини міста на час проведення заходів.