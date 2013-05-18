Троє вбивць втікли з колонії, підкопавши огорожу
08:52, 18 травня 2013Суспільство
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З виправної колонії суворого режиму в Іркутській області втекли четверо ув'язнених, повідомили в Головному управлінні МВС Росії по регіону.
Втечу з колонії здійснили минулої ночі. Засуджені вирвалися на волю через підкоп під основну огорожу. Їх відсутність виявили вранці.
Троє ув'язнених - Олександр Р., 1985 р.н., Юрій П., 1986 р.н. та Володимир А., 1975 р.н. - відбували тривалі терміни за вбивство. Ще один учасник втечі, Костянтин П., 1988 р.н., засуджений за грабіж і розбій.
Особовий склад поліції піднято по тривозі. За інформацію, що сприяє затриманню злочинців, оголошено грошову винагороду, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
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