Троє вбивць втікли з колонії, підкопавши огорожу

Втечу з колонії здійснили минулої ночі. Засуджені вирвалися на волю через підкоп під основну огорожу. Їх відсутність виявили вранці.

Троє ув'язнених - Олександр Р., 1985 р.н., Юрій П., 1986 р.н. та Володимир А., 1975 р.н. - відбували тривалі терміни за вбивство. Ще один учасник втечі, Костянтин П., 1988 р.н., засуджений за грабіж і розбій.

Особовий склад поліції піднято по тривозі. За інформацію, що сприяє затриманню злочинців, оголошено грошову винагороду, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.