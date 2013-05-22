На Закарпатті затримано проректора вишу за вимагання хабара

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, від місцевого жителя зловмисник вимагав 50 тис. грн за обіцянку не розривати з його дружиною - приватним підприємцем угоду оренди приміщення, що перебуває на балансі вишу.

Проректора було затримано в адміністративній будівлі одразу після одержання 43 тис. грн.

На тему: У Києві за хабар затримано лікаря Центрального госпіталю МВС

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).