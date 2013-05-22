На Закарпатті затримано проректора вишу за вимагання хабара
10:42, 22 травня 2013Суспільство
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Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Закарпатській області викрили у хабарництві проректора вищого навчального закладу.
Проректора затримали одразу після одержання 43 тис. грн / Фото : npblog.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, від місцевого жителя зловмисник вимагав 50 тис. грн за обіцянку не розривати з його дружиною - приватним підприємцем угоду оренди приміщення, що перебуває на балансі вишу.
Проректора було затримано в адміністративній будівлі одразу після одержання 43 тис. грн.
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Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
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