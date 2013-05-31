На Буковині чиновникам влаштували «розбір польотів» за діряві дороги

Через незадовільний стан доріг на Буковині колегія Чернівецької обласної державної адміністрації оголосила догани заступнику губернатора Василю Бурлаці, начальнику Служби автомобільних доріг в області Ігорю Гаху та начальнику дочірнього підприємства "Облавтодор" Володимиру Мицьку .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА.

Голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв на сьогоднішньому засіданні колегії зазначив, що «розуміє емоційні настрої» мешканців Кіцманського району», які 29 травня у селах Мамаївці та Лужани на дві години перекрили рух транспорту на автотрасі державного значення «Київ - Івано-Франківськ», продемонструвавши своє невдоволення жахливим станом доріг.

"Втім, я жодним чином не поділяю з ними тих методів, які вони обрали для донесення дорожникам свого обурення", - додав він.

"Буковинцям вривається терпець і я їх цілком розумію. Ці бездіяльність та безпорадність, які протягом останніх двох місяців демонструє Служба автомобільних доріг та Облавтодор, будуть припинені мною особисто. Якщо за два тижні стан наведення ладу на автошляхах області суттєво не поліпшиться – будуть звільнені усі, хто причетний до вирішення цього питання", - наголосив голова облдержадміністрації.

Крім цього, Папієв доручив розробити механізм забезпечення гарантій якості робіт, паспортизації усіх дорожніх ям в області та зобов’язати замовників ремонту доріг видавати сертифікати якості на вже зроблені ділянки.

"Просто проводити ямковий ремонт автошляхів – це півсправи. Я наполягаю на пильному контролі якості усіх зроблених робіт", - підкреслив він він.

Колегія Чернівецької ОДА створила комісію, яка має інспектувати хід ремонтних робіт на автошляхах Буковини, до складу якої увійдуть голови райдержадміністрацій, керівники Чернівців та міста обласного підпорядкування, представники правоохоронних, контролюючих органів, а також депутати обласної ради.