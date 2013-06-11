Міністр пропонує японцям будувати автомобілі в Україні

Україна пропонує Японії розглянути можливість будівництва заводу для виробництва японських марок автомобілів на своїй території.

З такою пропозицією виступив міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов у ході зустрічі з послом Японії в Україні Тоїчі Саката в ході зустрічі 10 червня.

«Ми відкриті для обговорення й готові рухатися назустріч. Ми хотіли б створити такі умови, щоб відомі японські автовиробники будували заводи на території України та випускали на нашій території лінію своїх автомобілів », - сказав Прасолов.

За інформацією прес-служби Мінекономрозвитку, в ході зустрічі сторони обговорили питання торговельно-економічного співробітництва між країнами, застосування Україною спецмит на імпорт легкових автомобілів, проект Угоди про лібералізацію, сприяння та взаємний захист інвестицій.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Україна на 3 роки ввела спеціальні мита на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Протягом цих 3-х років у Запорізькій області на базі ЗАЗ планується реалізувати пілотний проект зі створення автомобільного кластера.

Довідка УНІАН. Товарооборот між Україною та Японією в 2012 р. зріс на 30% - до 1,5 млрд дол. США.

Японські компанії активно імпортують з України продукцію харчової промисловості та сільського господарства, простежується стійка тенденція в нарощуванні інвестицій, основна частина яких направлена в торгівлю та обслуговування автомобілів.

Значним потенціалом українського експорту є продукція сільського господарства та харчові продукти. Зокрема, японські компанії в 2009-2012 роках активно імпортували з України кукурудзу, пшеницю та ячмінь.