Виробництво автомобілів в Україні скоротилося наполовину

Виробництво автомобілів в Україні у квітні цього року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 55% - до 3,148 тисяч одиниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації "Укравтопром".

Виробництво легкових автомобілів скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 55% - до 2,891 тис. одиниць.

При цьому у квітні 2013 року виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 64% - до 106 одиниць.

Загалом за чотири місяці нинішнього року підприємствами українського автопрому було виготовлено на 70% менше, ніж за 4 місяці минулого року - 3,751 тис. транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні за підсумками 2012 року скоротилося на 27% - до 76 281 одиниці.

Найзначніше скоротилося виробництво легкових автомобілів, на 28,6% - до 69 687 одиниць. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3 235 одиниць, автобусів на 10,1% - до 3 359 одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» (КрАСЗ), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).