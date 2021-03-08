Кілька тисяч учасниць маршу стартували з Михайлівської площі на Майдан Незалежності і пройшли на Поділ.

У центрі Києві в понеділок, 8 березня, відбувся Марш жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, акція покликана привернути увагу до проблем рівності прав жінок і чоловіків, домашнього насильства.

Головною вимогою учасниць маршу є ратифікація Україною Стамбульської конвенції, основною метою якої є запобігання насильству проти жінок і захист постраждалих від насильства.

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Цьогорічна тема Маршу - "У пандемії - жіноче обличчя".

Організатори акції стверджують, що пандемія коронавірусу особливо негативно вплинула на жінок: зріс рівень домашнього та ультраправого насильства; жінки становлять більшість працівників соціальної та медичної сфер; вони вимушені в умовах локдауну поєднувати хатні справи, догляд за дітьми й роботу тощо.

О 13:00 кілька тисяч учасниць маршу стартували з Михайлівської площі на Майдан Незалежності і пройшли до Поштової площі на Подолі. Загалом акція тривала півтори години.

Паралельно акцію проти маршу жінок проводила консервативна організація "Традиція і порядок". Один з її учасників був затриманий поліцією за спробу перешкодити учасницям маршу спуститися в метро, повідомляє НВ.

Що таке Стамбульська конвенція

Стамбульська конвенція - міжнародна угода Ради Європи проти насильства щодо жінок і насильства в сім'ї. Вона підписана 46 країнами та Європейським Союзом. Україна приєдналася до неї в 2011 році, але Конвенція досі не ратифікована Верховною Радою. Конвенція набула чинності 1 серпня 2014 року.

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Автори: Олександр Топчій, Павло Степанець