Рятувальники грозяться роздавати на пляжах фотографії потопельників (відео)

Майже півсотні потопельників нараховується лише у столиці, повідомляє ТСН.

Це приблизно вдвічі більше, ніж торік за цей самий період. А минулими вихідними в Києві на воді загинули одразу 9 людей.

Відпочивальників, підігрітих алкоголем, не зупиняють ні попереджувальні знаки, ні слова рятувальників. Ті обіцяють вдатися до серйозніших аргументів. Наприклад, на пляжах роздаватимуть фото тих, чиє купання стало останнім. Усе інше, кажуть, на сумлінні самих відпочивальників.