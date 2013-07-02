У Криму 16-річна туристка впала з висоти 9 поверху на дах готелю

11:25, 02 липня 2013
Суспільство
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У Криму туристка з Луганська впала з оглядового майданчика Аю-Дага на готель у Гурзуфі.

аю-даг / Фото : uateka.com

Жителька Луганська одержала тяжкі травми унаслідок падіння із 30-метрової висоти на будівлю готелю в селищі Гурзуф у Криму. Туристка зірвалася під час спуску з оглядового майданчика гори Аю-Даг.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, нещасний випадок трапився 1 липня.

«Під час спуску з оглядового майданчика на горі Аю-Даг 16-річна дівчина впала із 30-метрової висоти на будівлю готелю. Співробітники ДСНС зняли потерпілу з будівлі, і на ношах передали її до автомобіля "швидкої" допомоги. Первинний діагноз: закрита черепно-мозкова травма, перелом правої руки і лівої ноги. Стан - стабільно тяжкий», - повідомили у прес-службі.

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