Джип із 8 туристами впав у 25-метрову прірву в Туреччині

Автомобіль з вісьмома іноземними туристами, в тому числі, росіянкою, впав у 25-метрову прірву в Туреччині під час екскурсії "джип-сафарі".

Загинула громадянка Казахстану, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на турецьку газету Sabah. Про аварію стало відомо сьогодні. Інцидент стався 7 червня близько 13.00 за місцевим часом в районі Серік провінції Анталья. Загинула туристка з Казахстану.

Водій джипа та інших туристів - одну росіянку, двоє громадян Казахстану і трьох німців - доставили в лікарні Анталії і Серіка.

Згідно з інформацією газети, стан постраждалих - задовільний. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Йде розслідування НП.