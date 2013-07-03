Розгляд справи Павличенків перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання секретар суду повідомила, що відкладення засідання пов’язано із хворобою одного з суддів — членів судової колегії.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

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Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді Павличенко-син заявив, що зізнався у вбивстві судді Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Також він стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

У всій Україні відбулися акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.