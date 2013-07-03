Розгляд справи Павличенків перенесли
Апеляційний суд Києва переніс на 23 липня сьогоднішнє судове засідання у справі про розгляд скарги на вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, засудженим за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання секретар суду повідомила, що відкладення засідання пов’язано із хворобою одного з суддів — членів судової колегії.
Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.
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Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.
14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.
Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді Павличенко-син заявив, що зізнався у вбивстві судді Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Також він стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.
У всій Україні відбулися акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.