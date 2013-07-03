Французи побудують в Україні потужну вітроелектростанцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, будівництво здійснюватиметься в районі села Нововасилівка.

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За даними прес-служби, вже майже рік фахівці компанії проводять наукові дослідження сили вітру в Приазовському районі поблизу с. Нововасилівка.

Згідно з результатами досліджень, сила вітру на даній території на висоті 150 м досягає 6,5 - 7 м/с, причому річні та добові коливання вітру дуже незначні. Представник компанії в Запорізькій області - ВАТ “ВЕС Нововасилівка” - займатиметься оформленням земельної ділянки і дозвільних документів.

У прес-службі також зазначили, що за інформацією, озвученою 3 липня на нараді в ЗОДА директором з розвитку компанії CNR Матьє Ван Хесбруком, після введення в експлуатацію нова вітроелектростанція зможе забезпечувати електроенергією більш як 30 тисяч абонентів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року в Приазовському районі Запорізької області компанія «Вінд Пауер» (дочірня структура «ДТЕК») ввела в експлуатацію першу чергу Ботієвської ВЕС, потужністю 90 МВт. Ще 110 МВт потужності Ботієвської ВЕС будуть запущені до 2014 року. Після виходу на проектну потужність в 200 МВт, Ботієвська ВЕС щороку генеруватиме в середньому 686 Гвт-год електроенергії.

Довідка УНІАН. CNR - другий за величиною французький виробник електроенергії і одне з основних підприємств на енергетичному ринку Європи. Компанія спеціалізується на виробництві енергії, розвитку судноплавства та іригації (підведення води на поля). Проекти CNR успішно працюють у Франції, Швейцарії, Росії, Уругваї, Лаосі, Албанії, Парагваї, Бразилії, Болівії, Камбоджі та інших країнах світу.