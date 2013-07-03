Жертву «врадіївського згвалтування» лікують за гроші односельців

Про це кореспонденту УНІАН повідомив рідний брат Ірини – Геннадій Крашков.

«У палаті - душ, туалет, все зручно, - сказав Крашков. – Є два ліжка, з Іриною постійно поруч моя дружина Наталія. Я їжджу кожного дня до Врадіївки на роботу».

За словами Крашкова, Ірина почувається краще, незважаючи на вчорашнє різке погіршення самопочуття після проведення пізнання: прямо в палаті серед чотирьох молодих чоловіків Ірина відразу ж вказала на Євгена Дрижака, який згвалтував її першим. Після пізнання Ірині стало зле.

Брат потерпілої також повідомляє, що лікарі планують операцію на черепі через численні тяжкі ушкодження, проте поки що про дату операції говорити рано: стан потерпілої необхідно стабілізувати. Палату Ірини цілодобово охороняють два співробітники служби безпеки.

Як сказав Крашков, удома, у Врадіївці, на Ірину очікують її мати і 11-річний син Діма.

Необхідні медикаменти на перших порах родичі Ірини придбали на кошти, які зібрали односельці. Коли цей запас вийде, Ірина лікуватиметься за рахунок бюджетних медикаментів, як пообіцяла сім'ї потерпілої начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Світлана Хотіна.

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Як повідомляв УНІАН, 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпіла була госпіталізована до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і таксист Сергій Рябіненко.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

З 1 по 2 липня Врадіїський районний відділ міліції у Миколаївській області пікетували кілька сотень місцевих жителів з вимогами затримання капітана міліції Євгена Дрижака, на якого 29-річна Ірина Крашкова вказує як на учасника її згвалтування.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунуто начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентина Парсенюка і звільнено керівника Врадіївського райвідділу міліції.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Дрижака.

Сьогодні, 3 липня, Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.