Госпсуд закрив справу про реприватизацію Криворіжсталі: позивачі так і не прийшли

Господарський суд Києва вирішив залишити без задоволення позов консорціуму «Інвестиційно-металургійний Союз» (ІМС) до Фонду держмайна про скасування наказу від 2005 року про реприватизацію «Криворіжсталі», повідомляє Forbes.

Суд ухвалив рішення на підставі неявки позивача.

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Позивач не з'явився вже втретє. У позивача є право оскаржити рішення в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2013 року Господарський суд м. Києва відновив провадження у справі про незаконність приватизації "Криворіжсталі" за позовом промислово-фінансового консорціуму "Інвестиційно-металургійний союз" (ІМС), підконтрольного бізнесменам Ахметову і Пінчуку.

У червні 2004 року 93,02% державних акцій підприємства "Криворіжсталь" було продано за 4,26 млрд грн консорціуму "Інвестиційно-металургійний союз" (ІМС), підконтрольному бізнесменам Ахметову і Пінчуку. У серпні 2005 року акції були повернені в державну власність.

24 жовтня 2005 компанія Mittal Steel Germany GMBH була визнана переможцем конкурсу з продажу 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь". Реалізаційна ціна - 24,2 млрд грн (стартова ціна - 10 млрд грн).

Генеральна прокуратура України своєю постановою від 6 лютого 2006 порушила кримінальні справи за фактами зловживання посадовими особами Фонду державного майна України службовим становищем при продажу 50% плюс 1 акції ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» у 2003 році і 93,02% пакету акцій ВАТ « Криворіжсталь »у 2004 році.