Голова ФДМУ не вірить у реприватизацію Криворіжсталі

Верховна Рада, швидше за все, не зможе прийняти розроблений депутатами-комуністами законопроект про повернення в державну власність цілісного майнового комплекса"АрселорМіттал Кривий Ріг" (колишня "Криворіжсталь"). Таку думку в ході прямої лінії на Українському радіо висловив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр Рябченко.

За його словами, на сьогодні в парламенті не існує якоїсь єдиної думки про необхідність реприватизації даного підприємства, кожна з парламентських фракцій має свою власну думку з цього приводу.

О.Рябченко також зазначив, що в цілому процес реприватизації в Україні слід, швидше за все, розглядати як виняток, а не як якесь системне явище, хоч норми, що дозволяють повернути приватизований об'єкт у держвласність, містяться в українському законодавстві. За інформацією голови ФДМУ, з 29 тис. об'єктів, приватизованих за всю історію незалежної України, в держвласність було повернуто близько 300 об'єктів, що становить трохи більш ніж 1% від загальної кількості приватизованих підприємств. До того ж, більше половини з повернутих у держвласність складали об'єкти незавершеного будівництва. На думку О.Рябченка, це може свідчити про успішність приватизації, що проводиться в Україні.

Нагадаємо, у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу "АрселорМіттал Кривий Ріг" (колишня "Криворіжсталь"), авторами якого є Петро Симоненко і Сергій Баландін (обидва – члени фракції Комуністичної партії).

Довідка УНІАН. У червні 2004 р. 93,02% державних акцій підприємства “Криворіжсталь” були продані за 4,26 млрд грн консорціуму “Інвестиційно-металургійний союз” (ІМС), учасниками якого виступили СКМ Ріната Ахметова та "Інтерпайп" Віктора Пінчука.

У серпні 2005 року акції було повернено в державну власність.

24 жовтня 2005 р. компанію Mittal Steel Germany GMBH було визнано переможцем конкурсу з продажу 93,02% акцій ВАТ “Криворіжсталь”. Реалізаційна ціна – 24,2 млрд грн (стартова ціна – 10 млрд грн).

У 2005 р. консорціум "ІМС" звернувся до суду з позовом про визнання незаконним наказу ФДМУ, що скасував результати проведеного в 2004 р. приватизаційного конкурсу з продажу 93,02% акцій "Криворіжсталі". Пізнє судове провадження за даним позовом було припинене.

На даний час Господарський суд м. Києва відновив виробництво у справі про незаконність реприватизації "Криворіжсталі" за позовом промислово-фінансового консорціуму "Інвестиційно-металургійний союз".