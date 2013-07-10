Діти-мауглі: У Львові батьки занедбали синів до стану звірів (відео)

Комісією було встановлено, що в будинку з двох кімнат, кухні і санвузла проживають двоє дорослих (43-річний батько і 34-річна мати) та двоє дітей (14-річний та 6–річний сини), повідомляє сайт ГУ МВС України у Львівській області.

Також було встановлено, що умови проживання у будинку є загрозливими для життя та здоров’я дітей. Так, у шестирічного хлопчика Юрка практично відсутнє мовлення, а 14-річний Любомир - виснажений, з явно вираженими ознаками дитячого церебрального паралічу (ДЦП). В обох дітей виявлені ознаки гіпотрофії та глибоке відставання у фізичному та психомоторному розвитку.

Після візиту негайно було складено акт про відібрання обох братів від батьків. Міліція розпочала розслідування.

«Матір дітей зазначає, що у минулому вона спілкувалась з дільничним сімейним лікарем, однак той про патології в розвитку молодшого сина нічого їй не повідомляв», - розповіла начальник Сектору кримінальної міліції у справах дітей ГУ МВС України у Львівській області підполковник міліції Марта Лєсна.

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Крім того, згідно з журналами реєстрації заяв та повідомлень про злочини Личаківського райвідділу міліції, протягом 2008-2013 років до них не надходили заяви і повідомлення про антисоціальні прояви з боку вказаної вище сім’ї. Самі члени сім’ї із заявами в міліцію теж не зверталися. Також вказана сім’я на профілактичних обліках у міліції ніколи не перебувала, скарг від сусідів на сім’ю не надходило, повідомляє сайт львівської міліції.

У той же час журналістам сусіди кажуть, що про батьків, які не випускали своїх дітей на вулицю і не годували, знали в поліклініці, ЖЕКу та міліції, однак, роками ніхто нічого не робив, повідомляє ТСН.

Як повідомляє видання, потрапивши до лікарні, діти-мауглі відмовлялись від їжі, а зараз їдять як однорічні немовлята. Також вони почали повзати і видавати якісь незрозумілі звуки.

За словами лікарів, старший Любомир відмовляється лягати на ліжко, тому підлогу йому встелили матрацами. За весь цей час, доки діти перебували в лікарні (п’ять днів), батьки жодного разу до них не навідались.

У тому, що в квартирі посеред Львова жили діти-мауглі, одна з соцпрацівниць називає винними медиків районної лікарні. За її словами, у дітей є свідоцтва про народження, тому дільничні лікарі мали знати про їхнє існування.

Як повідомив дільничий лікар, востаннє бачив меншого з братів 5 років тому. Відтоді мати не пускала лікаря в дім, тож, які там умови, той не знав.

У міській раді освітяни заявляють, що ще у 2008 році знали про хлопчика, який не ходить до школи. Таку інформацію вони довідалися від ЖЕКу, після чого написали кілька звернень, але не отримали відповіді.

У вівторок Любомира і Юрка переведуть до спецзакладу, найімовірніше - до психіатричної лікарні. Медики сумніваються у тому, що діти коли-небудь стануть нормальними і кажуть, що батьки зробили з них інвалідів.

Разом з тим, у прокуратурі підозрюють, що й самі батьки мають проблеми з психікою, тому скерували їх на психіатричну експертизу. Документи про позбавлення їх батьківських прав, запевняють у прокуратурі, уже готові.

Яке з відомств "прогледіло" дітей має з'ясувати службове розслідування, що його проводить комісія в міськраді. Батьки за знущання над синами можуть сісти на 5 років до в'язниці.