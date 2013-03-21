Прокуратура перевірить, чи справді б’ють малят дитсадка «Сонечко» у Севастополі

У Севастополі прокуратура розпочала перевірку у зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про начебто побиття дітей в дитячій дошкільній установі №83.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Севастопольської прокуратури Валерій Ястрембський.

За словами представника керівництва міської прокуратури, останніми днями у низці регіональних ЗМІ опублікована інформація про те, що у розташованому в селищі Сахарна голівка дитсадку діти регулярно отримують травми з вини вихователів, а також про те, що при травмах їм не надається вчасно медична допомога. 20 березня прокурором Балаклавського району Андрієм Карпеєвим винесено постанову про проведення відповідної перевірки.

Прокуратурою Балаклавського району розпочата перевірка додержання прав дітей у зазначеній дошкільній установі.

Як раніше повідомляли ЗМІ Севастополя, з інформацією про побиття в дитсадку до них зверталися батьки дітей, які є вихованцями дитячої дошкільної установи «Сонечко». Батьки також звернулися з відповідними заявами до органів прокуратури.

У самій дитячій дошкільній установі відкидають висунуті звинувачення.