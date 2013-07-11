Старі, які лежать у пансіонаті, втратили земельні ділянки

Як повідомили УНІАН у прокуратурі області, за результатами перевірки проведеної Світловодською міжрайонною прокуратурою встановлено, що службові особи вказаного пансіонату неналежним чином виконують свої службові обов’язки з контролю за додержанням майнових прав підопічних, які мають у власності нерухоме майно, земельні ділянки тощо.

Внаслідок цього паї 15-ти підопічних фактично вибули з їх розпорядження. Земельні ділянки цих осіб використовуються орендарями, проте кошти за користування власники землі не отримують, про укладання договорів їм також нічого не відомо.

Минулого тижня Світловодською міжрайонною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).