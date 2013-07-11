Ложкіна нагородили за внесок у розвиток медіа

Його відзначено найвищою нагородою Ради Федерації – Почесною грамотою за великий внесок у розвиток засобів масової інформації в Україні та зміцнення добросусідських відносин між Росією і Україною.

«Борис Ложкін керує видавничим домом, який працює з російськими медіа. Я хочу сказати, щоб реалізовувати такий проект, треба бути великим професіоналом і другом Росії, і розуміти, яку важливу місію він виконує. Тому що для нас вкрай важлива взаємодія з нашим братським українським народом і обмін думками. Нам дуже важливо, щоб ми взаємозбагачували один одного, наші культури, розвивали нашу дружбу і російську мову на Україні. І, звичайно ж, видавничий будинок, який представляє російські медіа, грає в цьому неоціненну роль. І, зокрема, Борис Євгенович Ложкін, який дуже вміло, дуже професійно це робить», – зазначила Валентина Матвієнко на нагородженні, яке відбулося сьогодні в Москві в прямому ефірі одного з федеральних каналів Росії.

Борис Ложкін, президент UMHgroup, керує медіа-бізнесом більше 20 років. У 1994 році заснував тижневик «Теленеделя», на базі якого розвинулася міжнародна група UMH, за оцінкою «РБК. Рейтинги» входить до топ-15 найбільших медіа-компаній на території пострадянського простору. Під управлінням компанії зараз перебувають такі бренди як: Forbes, Vogue, «Кореспондент», «Фокус», «Теленеделя», i.ua, bigmir.net, football.ua, «Ретро FM», «Наше радіо», EuropaPlus, «Авторадіо», «Аргументи і Факти в Україні», «Комсомольська правда в Україні», «Цілком таємно в Україні» та багато інших.

Є членом правління Всесвітньої Асоціації Видавців WAN-IFRA. Виступив ініціатором проведення 64-го Всесвітнього газетного конгресу (WAN-IFRA) у Києві. Лауреат премій «Людина року-2003» в номінації «Підприємець року» та премії «Кращий медіа-менеджер Росії – 2008». Переможець національного етапу Міжнародного конкурсу «Підприємець року – 2008», організованого компанією «Ернст енд Янг».