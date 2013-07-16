Українські гвинтівки найбільше купують США, а кулемети - Туреччина
16:21, 16 липня 2013Суспільство
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За 2012 рік найбільше стрілецької зброї Україна поставила до США, йдеться на сайті Державної служби експортного контролю України.
Зокрема туди було відправлено 90 000 гвинтівок та карабінів. До категорії стрілецька зброя також входять револьвери та пістолети, яких найбільше придбала Німеччина, та легкі кулемети - Туреччина.
Лідерами за закупівлею українського легкого озброєння - важких кулеметів, гранатометів, гармат та ракетних комплексів - стали Судан та Ізраїль.
Зенітно-ракетних комплексів в України замовили найбільше Ізраїль та США.
Бойових танків Україна найбільше експортувала до Ефіопії.
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