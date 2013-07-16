Українські гвинтівки найбільше купують США, а кулемети - Туреччина

Зокрема туди було відправлено 90 000 гвинтівок та карабінів. До категорії стрілецька зброя також входять револьвери та пістолети, яких найбільше придбала Німеччина, та легкі кулемети - Туреччина.

Лідерами за закупівлею українського легкого озброєння - важких кулеметів, гранатометів, гармат та ракетних комплексів - стали Судан та Ізраїль.

Зенітно-ракетних комплексів в України замовили найбільше Ізраїль та США.

Бойових танків Україна найбільше експортувала до Ефіопії.

ВВС Україна