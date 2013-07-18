Лутковська пообіцяла зайнятися справою посадженої до психлікарні активістки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

Як зазначили в прес-службі, з повідомлень у ЗМІ 12 липня стало відомо, що громадську активістку із Запоріжжя Радченко за рішенням Ленінського райсуду м. Запоріжжя було доправлено на примусовий психіатричний огляд.

«Того ж дня Уповноваженим з прав людини було відкрито провадження у цій справі, а регіональний координатор зі зв’язків із громадськістю у Запорізькій області отримав доручення вивчити ситуацію та доповісти про попередні висновки у понеділок 15 липня», – наголосила Лутковська.

15 липня, після отримання попередніх відомостей від регіонального координатора, було прийнято рішення направити до Запоріжжя комісію у складі представників Секретаріату Уповноваженого для всебічного вивчення ситуації та ознайомлення з усіма матеріалами.

«Порадившись із членами Консультативної ради, ми вирішили здійснити візит без попередження і включити до складу комісії юристів, фахівців з дотримання прав дитини, фахівців у галузі психіатрії та судово-медичної експертизи, а також представника громадськості – члена Консультативної ради при Уповноваженому», – зазначила Лутковська.

16 липня стало відомо про те, що начебто на підставі анонімного дзвінка до міліції заступник начальника Ленінського райвідділу ГУМВС України у Запорізькій області звернувся до районної служби у справах дітей з вимогою щодо обстеження житлових умов та вирішення питання про позбавлення доньки Радченко батьківських прав по відношенню до її малолітнього сина.

Після цього представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина зв’язалась із обласною службою у справах дітей, в результаті чого було отримано копію акту обстеження житлових умов, з якого вбачалось, що умови проживання та виховання дитини є належними.

«Фактично в рамках провадження ми розглядаємо дві складові: примусовий психіатричний огляд і госпіталізацію Раїси Радченко та тиск на її доньку через спробу позбавити останню батьківських прав по відношенню до її сина», – зазначила заступник керівника Секретаріату Уповноваженого Олена Смірнова.

17 липня у Запоріжжі виїзна комісія Секретаріату Уповноваженого з прав людини зустрілася із Радченко, її донькою та онуком, а також з керівництвом міської та обласної прокуратури, органів внутрішніх справ, головним психіатром Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА та мешканцями будинку, в якому проживає родина Радченків.

Під час візиту було встановлено, що жодного «анонімного дзвінка» до міліції щодо неналежних умов проживання та виховання онука Радченко не надходило. Натомість працівники міліції пояснили своє звернення до служби у справах дітей неадекватною, на їхню думку, поведінкою доньки Радченко під час примусової госпіталізації її матері.

Винних працівників міліції вже притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов’язків, йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами члена виїзної комісії – експерта у галузі психіатрії, викликає сумніви обґрунтованість підстав для примусового психіатричного огляду та госпіталізації Радченко. Але з метою з’ясування всіх обставин справи зібрані матеріали після їх опрацювання будуть спрямовані до Генеральної прокуратури України та Міністерства охорони здоров’я.

«За результатами візиту до Запоріжжя зібрано всі необхідні матеріали та пояснення, які наразі оперативно опрацьовуються у Секретаріаті Уповноваженого. Сьогодні-завтра ми надішлемо до Генеральної прокуратури, МОЗ, МВС та інших відповідних органів свої зауваження та рекомендації і будемо уважно стежити за їх виконанням. Крім того, хотілося б відзначити, що керівництво обласної прокуратури виявило небайдужість до цієї справи та зацікавленість в об’єктивному та всебічному її вивченні. Також свої попередні висновки та рекомендації наша комісія на місці надала працівникам прокуратури», – зазначила Смірнова.

Вона також повідомила, що провадження у справі Радченко триває та перебуває на особистому контролі Уповноваженого, а сама Лутковська має намір особисто бути присутньою під час розгляду апеляції на рішення суду про примусову госпіталізацію Радченко.