У Польщі затримали 660 українців

За даними польських прикордонників, якими володіє УНІАН, українці залишаються лідерами серед 2 тисяч іноземців, котрих затримали за порушення.

У "трійку лідерів" ввійшли також громадяни Росії (640 осіб) та Білорусі (150).

300 громадян України затримали на внутрішньому кордоні Євросоюзу, у першу чергу, біля Німеччини та Чехії.

Повідомляється, що за перші шість місяців року в рамках процедури реадмісії поляки передали прикордонникам України майже 240 українців-порушників, порівняно з 290 у січні-червні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році за порушення правил перебування у Польщі було затримано 1,4 тис українців, що на 200 чоловік більше, ніж в 2011 році.

Довідка УНІАН. Громадяни України, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом Польщі, традиційно отримують найбільше польських віз серед усіх іноземців та найчастіше затримуються за порушення правил перебування.

Водночас, з врахуванням кількості віз, які отримують українці, зафіксовані порушення складають мізерну частину: за першу половину цього року українці отримали 326 тисяч віз, а за весь минулий рік - близько 640 тисяч.

Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних для цього документів, мають протерміновані або неправомірно використовують видані їм консульством візи: наприклад, їздять туристично чи на роботу до інших держав Шенгенської зони, до якої в 2007 р. приєдналися поляки.