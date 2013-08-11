У страшній ДТП на Харківщині загинули троє людей (фото)

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні, 11 серпня, близько 06.00 на автошляху Харків – Красноград - Перещепіно.

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47-річний водій мікроавтобуса Renault Trafic з причепом не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes-Benz 1717.

Внаслідок ДТП пасажири Renault Trafic (чоловіки 1996, 1991 та 1993 року народження) загинули на місці ДТП, водій автомобіля Renault Trafic та четверо його пасажирів з тілесними ушкодженнями доставлені до Красноградської районної лікарні.

Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.