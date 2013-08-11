В Румунії колода з вантажівки влетіла в автобус з українцями, є постраждалі

Про це УНІАН повідомила заступник директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олена Ващенко.

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За її словами, ДТП сталося в Сучаві, до громадян України виїхав генеральний консул України в Сучаві для надання консульської підтримки.

«10 серпня в Румунії сталося ДТП за участю громадян України. В результаті ДТП 8 громадян України госпіталізовано, решта розміщено в одному з місцевих гуртожитків», -сказала Ващенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника Інспекції з надзвичайних ситуацій румунського міста Ясси Сільвії Болохан, ця дорожня аварія сталася через вантажівку, яка виїхала на обгін автобуса з українськими туристами. Із кузова автомобіля випала колода, яка потрапила в бічну частину автобуса.

За попередніми даними, в автобусі, який їхав у напрямку Бухареста, знаходилося 46 туристів та 2 водіїв.