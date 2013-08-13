Нацбанк у липні не торгував валютою на міжбанку

Національний банк України у липні 2013 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, а також третій місяць поспіль не продавав валюту, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, у липні 2013 року обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 53,478 млрд дол. (з урахуванням операцій Держказначейства), при цьому Нацбанк не продавав і не купував валюту.

За інформацією регулятора, у січні-липні 2013 року обсяг чистих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку знизився в 4,8 разу - до 524,36 млн дол. порівняно з показником за аналогічний період минулого року в 2,535 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у червні 2013 року, другий місяць поспіль, не продавав валюту на міжбанківському валютному ринку. У січні-червні 2013 року обсяг чистих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку знизився в 2,5 разу - до 524,36 млн дол.

Золотовалютні резерви НБУ, за його попередніми даними, у липні знизилися на 2,3%, або на 526 млн дол. - до 22,719 млрд дол., з початку року - на 7,4%, або на 1,827 млрд дол.