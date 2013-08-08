НБУ розповів, скільки валюти продали на міжбанку за 7 місяців

Чистий продаж (перевищення пропозиції над попитом) валюти на міжбанківському валютному ринку в січні-липні 2013 року становив 1,8 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року було зафіксовано чисту купівлю у розмірі 3,4 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, наявний сегмент валютного ринку також демонструє позитивну динаміку. «Вже чотири місяці поспіль пропозиція готівкової іноземною валюту перевищує попит на неї. У цілому чистий попит на готівкову іноземну валюту за сім місяців цього року був майже в 30 разів менший, ніж у відповідному періоді 2012 року», – наводяться в повідомленні слова директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олени Щербакової.

За інформацією Нацбанку, на тлі такої тенденції регулятор скоротив свою присутність на міжбанківському валютному ринку, збалансування якого відбувалося переважно за допомогою ринкових механізмів. «У травні-червні регулятор здійснював операції лише з купівлі іноземної валюти, а в липні взагалі не виходив на ринок з інтервенціями», - йдеться в повідомленні НБУ.

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Також повідомляється, що за сім місяців 2013 року зростання депозитів у національній валюті становило 17,8% при одночасному зниженні депозитів в іноземній валюті на 0,6%, внаслідок чого показник доларизації депозитів за січень-липень 2013 року знизився на 4,1 п.п. - до 39,6%. Також за цей період покращала строкова структура вкладів, оскільки питома вага довгострокових депозитів в їх загальному обсязі зросла на 4,4 п.п. - до 39,1%.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у червні 2013 року, другий місяць поспіль, не продавав валюту на міжбанківському валютному ринку, а обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 41,623 млрд дол. (з урахуванням операцій Держказначейства). У січні-червні 2013 року обсяг чистих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку знизився в 2,5 раза - до 524,36 млн. дол., тоді як за аналогічний період минулого року обсяг чистих інтервенцій Нацбанку становив 1,3 млрд дол.

Чистий продаж готівкової валюти населенням у червні 2013 року становив 67,8 млн. дол., що на 13,2 млн. дол. менше, ніж у травні поточного року (81 млн. дол.). У січні-червні поточного року чиста купівля населенням валюти становила 158,6 млн. дол. (в еквіваленті), що майже в 19 разів менше за показник чистої купівлі за підсумками січня-червня минулого року (2,851 млрд дол. в еквіваленті).

Банківські вклади фізосіб у валюті (у доларовому еквіваленті) в червні зросли на 107,9 млн. дол. і на 1 липня 2013 року становили 22,481 млрд дол.