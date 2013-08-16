Страшна ДТП у Запорізькій області: загинула 9-річна дитина (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

На тему: У Криму в ДТП загинули двоє іноземців

За попередніми даними, водій автомобіля «Ford Focus» на перехресті автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ та автодороги Оріхів-Пологи-Бердянськ, при виїзді з другорядної дороги, не надала переваги в русі та скоїла зіткнення з автобусом «Mercedes-Benz 312D».

Внаслідок ДТП один пасажир автобуса, 9-річний хлопчик, загинув, а ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері у Криму на 258-му км автошляху Херсон – Керч зіткнулися автомобілі Honda Civic та Renault Logan. Постраждали четверо пасажирів, загинули водій та пасажирка Renault (жителі Молдови).