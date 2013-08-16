У Криму в ДТП загинули двоє іноземців
10:09, 16 серпня 2013Суспільство
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Вчора пізно ввечері у Криму на 258-му км автошляху Херсон – Керч зіткнулися автомобілі Honda Civic та Renault Logan.
Постраждали четверо пасажирів
Загинули водій та пасажирка Renault (жителі Молдови), повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Постраждали двоє пасажирів Renault (громадяни Молдови) і двоє пасажирів Honda Civic (громадяни Росії). Їх госпіталізовано до хірургічного відділення Советської центральної районної лікарні.
Як повідомляв УНІАН, У середу, 14 серпня, о 20.30 на проспекті Петровського у Дніпропетровську водій автомобіля «Міцубісі лансер» збив двох людей, які стояли на зупинці громадського транспорту.
45-річний чоловік загинув на місці, 46-річного чоловіка госпіталізовано з тяжкими травмами.
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