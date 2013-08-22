У Запоріжжі двоє чоловіків на спір стрибнули з 50-метрового мосту, один загинув

Як повідомили УНІАН в ДСНС України в Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло 21 серпня близько 15-00.

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Співробітники рятувально-водолазної станції №2 на місці події виявили, доставили на берег і передали «Швидкій» одного з них у вкрай важкому стані, після чого його було доставлено до реанімаційного відділення центру екстреної і швидкої допомоги міста Запоріжжя, - повідомили в ДСНС.

За словами очевидців події, чоловіки були в нетверезому стані і стрибнули з мосту на спір, повідомляє korrespondent.net.

Другого чоловіка врятувати не вдалося: в результаті падіння він одержав травми не сумісні з життям і загинув до прибуття рятувальників. Його тіло виявлене рятувальниками і підняте на поверхню і передане для проведення судмедекспертизи.

За фактом події проводиться перевірка.

Довідка УНІАН, в Запоріжжі є 2 мости Преображенського: один з них – чотириарковний сполучає лівобережну частину Запоріжжя і острів Хортиця, другий – одноарковий – острів Хортиця і Хортицький мікрорайон Запоріжжя. Висота мостових переходів становить понад 50 метрів.