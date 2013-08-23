Нацбанк: податкова контролюватиме обмеження готівкових розрахунків

Про це Нацбанк повідомив на своєму офіційному сайті.

За інформацією регулятора, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за невиконання вимог щодо проведення готівкових розрахунків згідно з постановою НБУ від 6 червня №210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою".

Також Нацбанк роз'яснив окремі питання виконання норм своєї постанови щодо обмеження готівкових розрахунків. Зокрема, вимоги цієї постанови стосуються всіх договорів, зокрема укладених до моменту набуття чинності постановою №210, якщо розрахунки за такими договорами здійснюються після набуття ним чинності. Підприємства (підприємці) можуть розраховуватися готівкою з фізичними особами в межах 150 тис. грн упродовж одного дня, при цьому кількість фізичних осіб упродовж дня не обмежується.

Для проведення розрахунків на суму понад встановлених обмежень Нацбанк пропонує використовувати такі механізми, як переказ з використанням поточних рахунків, зокрема з використанням платіжних карт; внесення готівки до каси банку з подальшим перерахуванням на користь одержувача; використання рахунку нотаріуса (за договорами, що підлягають нотаріальному завіренню); відкриття рахунку на третю особу зі встановленням особливих умов розпорядження коштами на цьому рахунку (пред'явлення підписаного і завіреного нотаріусом договору купівлі-продажу тощо); застосування акредитивної форми розрахунків; внесення готівки безпосередньо на рахунок одержувача коштів.

Згідно роз'ясненням Нацбанку, розмір комісійної винагороди за проведення розрахунків і курси обміну іноземної валюти на гривню встановлюватимуться банками самостійно. Водночас, Нацбанк звернувся до Незалежної асоціації банків України (НАБУ) з пропозицією спільно з банками оптимізувати структуру доходів, щоб не допустити додаткового фінансового навантаження на громадян в частині сплати комісій банкам за переказ коштів.

Також регулятор рекомендував одержувати інформацію про діяльність і фінансовий стан банків України на своєму офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції зареєструвало постанову Нацбанку про обмеження готівкових розрахунків, яка набуває чинності з 1 вересня поточного року.

Даною постановою Нацбанк, зокрема, обмежив розрахунки для підприємств (підприємців) упродовж дня до 10 тис. грн, а також для фізичних осіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному завіренню, до 150 тис. грн.