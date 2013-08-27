На Луганщині в шахті загинув 20-річний гірник
12:36, 27 серпня 2013Суспільство
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У місті Красний Луч Луганської області внаслідок обвалу породи в шахті загинув гірник 1993 року народження.
Трагедія сталася на шахті «Краснолуцька» / Фото : lugtu.lg.ua
Як повідомили УНІАН у прокуратурі Луганської області, трагедій сталася сьогодні о 04.50 на шахті «Краснолуцька» ДП «Донбасантрацит» на глибині 360 м.
На тему: На Луганщині загинув гірник
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Прокуратурою міста Красний Луч хід розслідування взято на контроль.
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