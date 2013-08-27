На Луганщині в шахті загинув 20-річний гірник

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Луганської області, трагедій сталася сьогодні о 04.50 на шахті «Краснолуцька» ДП «Донбасантрацит» на глибині 360 м.

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Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Прокуратурою міста Красний Луч хід розслідування взято на контроль.