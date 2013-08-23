На Луганщині загинув гірник
08:56, 23 серпня 2013Суспільство
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На Луганщині під час обвалу породи на шахті один гірник загинув і ще одного травмовано.
Гірник загинув під час обвалу
На Луганщині під час обвалу породи на шахті один гірник загинув і ще одного травмовано.
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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався сьогодні вночі у м. Зимогір’я Слов’яносербського району на шахті “Черкаська” ДП “Луганськвугілля” на горизонті 580 м.
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