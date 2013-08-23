На Луганщині загинув гірник

На Луганщині під час обвалу породи на шахті один гірник загинув і ще одного травмовано.

На тему: На Донбасі у ліквідованій шахті загинули двоє чоловіків

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався сьогодні вночі у м. Зимогір’я Слов’яносербського району на шахті “Черкаська” ДП “Луганськвугілля” на горизонті 580 м.