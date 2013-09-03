У Полтавській області від газопостачання відключено 5 населених пунктів
11:22, 03 вересня 2013Суспільство
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Ввечері у понеділок, 2 вересня, працівники Великобагачанського управління експлуатації газового господарства компанії «Полтавагаз» виявили витікання природного газу.
Без газопостачання опинилося 1250 дворів
Витікання відбувалося у трубопроводі через річку Вовнянка діаметром 279 мм. Про це повідомляє Центр пропаганди облуправління ДСНС.
За даними управління, в результаті аварії від газопостачання відключено 5 населених пунктів: с. Бехтерщина, с. Широка Долина, с. Устивиця, с. Михайлівка, с. Мар’янське.
"Без газопостачання опинилося 1250 дворів, в яких проживає 3136 чоловік. Для ліквідації аварії залучено 2 одиниці техніки, 2 аварійні бригади Великобагачанського управління експлуатації газового господарства «Полтавагаз». Роботи з усунення витікання газу сьогодні тривають", - сказали УНІАН в центрі пропаганди.
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