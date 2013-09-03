У Полтавській області від газопостачання відключено 5 населених пунктів

Витікання відбувалося у трубопроводі через річку Вовнянка діаметром 279 мм. Про це повідомляє Центр пропаганди облуправління ДСНС.

За даними управління, в результаті аварії від газопостачання відключено 5 населених пунктів: с. Бехтерщина, с. Широка Долина, с. Устивиця, с. Михайлівка, с. Мар’янське.

"Без газопостачання опинилося 1250 дворів, в яких проживає 3136 чоловік. Для ліквідації аварії залучено 2 одиниці техніки, 2 аварійні бригади Великобагачанського управління експлуатації газового господарства «Полтавагаз». Роботи з усунення витікання газу сьогодні тривають", - сказали УНІАН в центрі пропаганди.