Участь українського фрегата в операції НАТО коштуватиме 89 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам командувач Військово-Морських сил Збройних сил України адмірал Юрій Іл’їн під час проведення медіа-дня на фрегаті «Гетьман Сагайдачний».

За інформацією адмірала, на підготовку корабля в технічному плані витрачено 13,7 млн грн бюджетних коштів. «Це безпрецедентне (фінансове) вливання», - зазначив командувач. Як додав Іл’їн, 28,5 млн грн витрачено на підготовку екіпажу – відпрацювання кораблем і екіпажем курсових завдань, участь корабля в міжнародному навчанні, де екіпаж отримав сертифікацію НАТО на спільні дії у складі багатонаціональних корабельних тактичних груп.

«На безпосередню участь в самій операції буде витрачено 89 млн грн. бюджетних коштів», - поінформував він.

Як наголосив командувач ВМС, усі ці витрати на підготовку та утримання сил та засобів, заявлених до участі в операції, здійснюватимуться за рахунок видатків державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України для утримання Збройних сил України.

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Як повідомляв УНІАН, планується, що 24 вересня фрегат "Гетьман Сагайдачний" з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення вийде з порту Севастополя з метою вже безпосередньої підготовки до виконання завдань операції з протидії піратству на морі «Океанський щит» і операції ЄС «Аталанта» в районі, наближеному до району проведення операцій.

22 лютого під час засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі сторони підписали угоду про участь України в операції Альянсу з протидії піратству «Океанський щит».

19 вересня Верховна Рада ухвалила Закон “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції “Океанський щит”.

Відповідно до закону, Україна бере на себе всі витрати, пов’язані з її участю в операції.