Проект українського корвета вперше розсекретили (фото)

До останнього часу зовнішній вигляд корабля перебував під грифом «таємно», повідомляє сайт Укрспецекспорту.

Даний корабель – перспективний тип корветів для ВМСУ, розроблений Дослідно-проектним центром кораблебудування (м.Миколаїв). Головний корабель було закладено 17 травня 2011 року. Він може надійти на озброєння ВМСУ не раніше 2015 року.

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Конкурентними перевагами «Проекту - 58250» є концентрація систем озброєння та вогню. Це робить український корвет практично еквівалентом фрегату. Водночас, за ціновим показником корвет дешевший за фрегат.

За багатьма параметрами у світі практично не існує аналогів українського корвета, який передбачає можливість інтеграції систем озброєння, розвідки, зв’язку тощо країни-замовника. Його водотоннажність дозволяє інтегрувати на його борт практично будь-які вищезгадані системи.

Довідка: Виставка «Зброя та Безпека» проводиться з 2004 р. раз на рік під патронатом Кабінету Міністрів України та за підтримки Міноборони України, СБУ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держекспортконтролю України.

Під час виставки заплановані випробування техніки, презентація продукції української оборонної промисловості вітчизняним та іноземним замовникам, науково-практичні конференції та семінари.