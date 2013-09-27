На Харківщині розгорівся скандал через сміттєзвалище поруч з будинками (відео)

Люди налякані чутками, що сміття до нього звозитимуть з усього району, а надто тим, що кордони звалища пролягатимуть поруч із житловими будинками, повідомляє ТСН.

Кілька сотень пікетувальників намагалися докричатися до міського голови, щоб той вніс питання про будівництво нового сміттєзвалища на розгляд сесії. Жителі Люботина виступають проти нього. Бояться, що, коли на місці їхнього сміттєзвалища робитимуть полігон, тобто площу його суттєво збільшать, а непотріб звозитимуть звідусіль.

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Люботинці кажуть, що улітку від вже наявного звалища, дихати нічим. Очільник міста Олександр Теличко запевняє незгодних, що полігон побудують із дотриманням усіх санітарних норм і винятково для потреб Люботина.

Сміттєзвалище у Люботині діє понад сорок років. До найближчих будинків так званого Старого Люботина звідси недалеко – через невелике поле. Зараз господарі звалища – це безхатьки. Вони днями копирсаються в смітті. Звалище не має огорожі, його не охороняють ні вдень, ані вночі.

Проконтролювати хто і що туди викидає – неможливо, скаржаться чиновники. Коли на його місці буде полігон, то переконують, що усе зміниться. Людям пообіцяли розглянути "сміттєве питання" на наступній сесії. Утім, у мерії вже визначили приблизний строк будівництва – рік, а обласний бюджет виділив на нього 10 млн грн. Жителі Люботина погрожують, що якщо будівництво таки розпочнуть, то перекриють дорогу на Харків.