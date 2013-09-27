В Україні назвали найзакритіші органи влади й найнеприємніші для них теми

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран, представляючи результати відповідного моніторингу.

Він нагадав, що його центр з червня 2011 року здійснює постійний моніторинг виконання 650 органами влади закону про доступ до публічної інформації.

Згідно з результатами моніторингу, у 2012-2013 роках найвідкритішими стали Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області, а найзакритішими - Тернопільська, Закарпатська та Одеська.

Найвідкритішими облдержадміністраціями є Сумська, Запорізька та Тернопільська, тоді як найзакритішими – Чернівецька ОДА, Рада міністрів Криму і Житомирська ОДА.

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Серед міських рад обласних центрів найвідкритішою визначено Сумську міськраду, а також Запорізьку та Хмельницьку. При цьому в Івано-Франківську, Дніпропетровську та Сімферополі - найзакритіші міські ради.

Також моніторингом було визначено п'ять найзакритіших тем, на які чиновники найбільш неохоче дають відповіді. Це - забезпечення органами місцевої влади мовних прав громадян України, процедури проведення державних закупівель та інформація щодо бюджету, оздоровлення дітей, декларації державних службовців, а також фінансування медичної галузі, зокрема, кількість коштів, витрачених на закупівлю ліків для хворих на ВІЛ/СНІД, гепатит та онкохворих.

«Органи влади на місцевому рівні хоч і почали краще виконувати закон, але ті самі проблеми у них залишаються, що й у минулому році: або ненадання відповіді органами місцевої влади, або надання неповної відповіді», - повідомив Таран.

За словами експерта, протиправні відмови у наданні запитів оскаржуються, і за останній рік понад 20 чиновників були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення Закону «Про доступ до публічної інформації».