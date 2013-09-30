Курс долара знижується на новинах з Чикаго

До завершення сесії долар подешевшав до євро до 1,3523 долара за євро з 1,3489 долара за євро у четвер. Курс долара до японської валюти опустився до 98,24 ієни за долар з 98,99 ієни за долар днем раніше. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився до 80,26 пункту з 80,53 пункту до кінця попередніх торгів, повідомляє РІА Новости.

Еванс, виступаючи в Осло, повідомив журналістам, що є вірогідність збереження поточного обсягу викупу активів Федрезервом до початку наступного року. "Рішення про зменшення стимулювання може бути прийнято на засіданні в січні" , - сказав він. За його словами , рішення у вересні продовжити викуп активів у розмірі 85 мільярдів доларів було пов'язано з бажанням оцінити більшу кількість статистики і зрозуміти, наскільки стабільний ріст показників. Негативно на курс валюти вплинули відомості від Мічиганського університету.

Індекс споживчих настроїв (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США, у вересні, за остаточною оцінкою, знизився до 77,5 пункту з 82,1 пункту в серпні. Аналітики припускали зменшення індикатора до 78 пунктів.