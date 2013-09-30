Курс долара знижується на новинах з Чикаго
Курс долара до світових валют знизився в п'ятницю на тлі заяв глави Федерального резервного банку Чикаго Чарльза Еванса про плани Федрезерву США за програмою кількісного пом'якшення, свідчать дані торгів.
До завершення сесії долар подешевшав до євро до 1,3523 долара за євро з 1,3489 долара за євро у четвер. Курс долара до японської валюти опустився до 98,24 ієни за долар з 98,99 ієни за долар днем раніше. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився до 80,26 пункту з 80,53 пункту до кінця попередніх торгів, повідомляє РІА Новости.
Еванс, виступаючи в Осло, повідомив журналістам, що є вірогідність збереження поточного обсягу викупу активів Федрезервом до початку наступного року. "Рішення про зменшення стимулювання може бути прийнято на засіданні в січні" , - сказав він. За його словами , рішення у вересні продовжити викуп активів у розмірі 85 мільярдів доларів було пов'язано з бажанням оцінити більшу кількість статистики і зрозуміти, наскільки стабільний ріст показників. Негативно на курс валюти вплинули відомості від Мічиганського університету.
Індекс споживчих настроїв (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США, у вересні, за остаточною оцінкою, знизився до 77,5 пункту з 82,1 пункту в серпні. Аналітики припускали зменшення індикатора до 78 пунктів.