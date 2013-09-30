ЗМІ: Газпром не може отримати фінансування для Південного потоку
"Газпром" отримає лише третину грошей, які він просив з коштів пенсійних накопичень на розширення російської газотранспортної системи для завантаження газопроводу South Stream.
Монополія, якій через заморозку тарифів загрожує скорочення капзатрат, обіцяє знайти фінансування сама. Але експерти вважають, що "Газпром" просто не буде поспішати з будівництвом South Stream в повному обсязі, пише Комерсант - Україна.
До кінця року російська держкорпорація ВЕБ готова викупити інфраструктурні облігації "Газпрому" на 30 млрд руб. (близько $ 930 млн) , таке рішення наглядова рада держкорпорації прийняла у середині вересня , повідомив директор департаменту довірчого управління ВЕБ Олександр Попов. "Газпром " запропонував ВЕБ купити облігації на 100 млрд руб. в середині липня. Гроші потрібні на будівництво газотранспортної системи (ГТС) " Південний газовий коридор" для подачі газу в майбутній газопровід South Stream. Загальна вартість системи оцінюється в 509 млрд руб. ($ 15,7 млрд ) , з них в цьому році планувалося вкласти 82 млрд руб. ($2,5 млрд). Отримати гроші від ВЕБ в повному обсязі " Газпрому" , швидше за все , не вдасться. "Ми вважаємо, що ні в 2014 , ні в 2015 році вільних коштів на купівлю облігацій вже не буде" , - сказав "виданню" Олександр Попов.
У "Газпромі" кажуть, що можливість залучити пільгові гроші у ВЕБ - лише "зручна опція" , але при її відсутності "буде інше фінансування" . Але залучити на ринку гроші за умовами інфраструктурних облігацій "Газпрому" не вдасться, мова може йти лише про випуск паперів на 5-10 років зі ставкою 7-8% , вважає аналітик Промсвязьбанка Дмитро Монастиршін.