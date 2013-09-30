ЗМІ: Газпром не може отримати фінансування для Південного потоку

Монополія, якій через заморозку тарифів загрожує скорочення капзатрат, обіцяє знайти фінансування сама. Але експерти вважають, що "Газпром" просто не буде поспішати з будівництвом South Stream в повному обсязі, пише Комерсант - Україна.

До кінця року російська держкорпорація ВЕБ готова викупити інфраструктурні облігації "Газпрому" на 30 млрд руб. (близько $ 930 млн) , таке рішення наглядова рада держкорпорації прийняла у середині вересня , повідомив директор департаменту довірчого управління ВЕБ Олександр Попов. "Газпром " запропонував ВЕБ купити облігації на 100 млрд руб. в середині липня. Гроші потрібні на будівництво газотранспортної системи (ГТС) " Південний газовий коридор" для подачі газу в майбутній газопровід South Stream. Загальна вартість системи оцінюється в 509 млрд руб. ($ 15,7 млрд ) , з них в цьому році планувалося вкласти 82 млрд руб. ($2,5 млрд). Отримати гроші від ВЕБ в повному обсязі " Газпрому" , швидше за все , не вдасться. "Ми вважаємо, що ні в 2014 , ні в 2015 році вільних коштів на купівлю облігацій вже не буде" , - сказав "виданню" Олександр Попов.

У "Газпромі" кажуть, що можливість залучити пільгові гроші у ВЕБ - лише "зручна опція" , але при її відсутності "буде інше фінансування" . Але залучити на ринку гроші за умовами інфраструктурних облігацій "Газпрому" не вдасться, мова може йти лише про випуск паперів на 5-10 років зі ставкою 7-8% , вважає аналітик Промсвязьбанка Дмитро Монастиршін.