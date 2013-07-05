Росія підписала з Македонією угоду про Південний потік

Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті уряду РФ.

Згідно з документом, у разі підтвердження доцільності будівництва на основі проведеного аналізу, ВАТ "Газпром" і АТ "Македонські енергетичні ресурси" засновують спільну компанію для реалізації проекту газопроводу-відводу з рівним розподілом часток (по 50%). До участі в компанії також можуть залучатися нові акціонери з подальшим перерозподілом часток.

Зазначається, що маршрут газопроводу-відводу і його пропускна здатність узгоджуються засновниками за результатами аналізу.

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Конкретні обсяги, умови та строки поставок природного газу в Македонію закріплюються в контрактах між "Газпромом" і АТ "Македонські енергетичні ресурси". Права на використання всіх потужностей газопроводу-відводу належать "Газпрому".

Крім того, документ закріплює зобов'язання македонської сторони не вводити будь-яких обмежень щодо російських капіталовкладень на території Македонії, здійснених в рамках угоди, а також забезпечити компанії сприятливий митний і податковий режими, передає ПРАЙМ.

"Сторони надають підтримку засновникам і компанії в отриманні в установленому порядку всіх необхідних дозволів, пов'язаних з реалізацією проекту газопроводу-відводу, а також з поставками необхідних машин і устаткування, здійсненням будівельно-монтажних робіт та інших послуг для реалізації проекту", - пояснюється в розпорядженні уряду.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2012 президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.

Передбачається, що перші постачання газу почнуться в 2015 році. У 2016-му планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, в 2017-му - 31,5 млрд куб. м, в 2018-му - 47,25 млрд куб. м, і в 2019-му газопровід вийде на проектну потужність - 63 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.