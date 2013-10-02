Міндоходов запевняє, що підвищення акцизів на алкоголь і сигарети не буде різким

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

Він нагадав, що при Міністерстві доходів і зборів створено інвестиційну раду, куди увійшли всі провідні підприємства, які є основними наповнювачами бюджету.

«Що стосується підвищення акцизів. Ми влітку проводили засідання цієї інвестиційної ради й домовилися, що виробимо трьох- або п'ятирічну стратегію щодо акцизної політики держави. Розрахуємо ставки і як вони підвищуватимуться», - сказав міністр.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що ставки підвищуватимуться поступово, Клименко сказав: «Так, так. Ми за еволюційний підхід, але ми бачимо, що там є перспектива, і всі рішення ми узгоджуватимемо й прийматимемо разом із бізнесом, щоб і бізнес був готовий (до підвищення акцизів). Наше завдання - прозорість і відкритість».

На тему: Експерти: Підвищення акцизів на пиво може мати надзвичайно сумні наслідки

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровані законопроекти, що передбачають підвищення з 2014 року акцизів на пиво, горілку, слабоалкогольні напої, вино та сигарети. Крім того, робоча група при парламентському комітеті з питань податкової та митної політики підготувала пакет поправок до законодавства, які передбачають нову акцизну політику в державі, - помірне підвищення з 2014 року акцизів. Зокрема, поправки до Податкового, Адміністративного, Кримінального кодексів і Закону «Про держрегулювання виробництва та обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів».

На думку експертів, підвищення акцизного збору на пиво, горілку, слабоалкогольні напої, вино та сигарети має відбуватися поетапно і не перевищувати 10-15% на рік, як це передбачено Бюджетним кодексом, що дозволить учасникам ринку планувати й вибудовувати свою роботу.

Нагадаємо, Україна може підписати Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на вільнюському саміті «Східного партнерства», який повинен відбутися в листопаді цього року.