Міндоходов запевняє, що підвищення акцизів на алкоголь і сигарети не буде різким
Підвищення акцизів на алкогольні та тютюнові вироби після підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде поступовим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання уряду заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.
Він нагадав, що при Міністерстві доходів і зборів створено інвестиційну раду, куди увійшли всі провідні підприємства, які є основними наповнювачами бюджету.
«Що стосується підвищення акцизів. Ми влітку проводили засідання цієї інвестиційної ради й домовилися, що виробимо трьох- або п'ятирічну стратегію щодо акцизної політики держави. Розрахуємо ставки і як вони підвищуватимуться», - сказав міністр.
Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що ставки підвищуватимуться поступово, Клименко сказав: «Так, так. Ми за еволюційний підхід, але ми бачимо, що там є перспектива, і всі рішення ми узгоджуватимемо й прийматимемо разом із бізнесом, щоб і бізнес був готовий (до підвищення акцизів). Наше завдання - прозорість і відкритість».
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Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровані законопроекти, що передбачають підвищення з 2014 року акцизів на пиво, горілку, слабоалкогольні напої, вино та сигарети. Крім того, робоча група при парламентському комітеті з питань податкової та митної політики підготувала пакет поправок до законодавства, які передбачають нову акцизну політику в державі, - помірне підвищення з 2014 року акцизів. Зокрема, поправки до Податкового, Адміністративного, Кримінального кодексів і Закону «Про держрегулювання виробництва та обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів».
На думку експертів, підвищення акцизного збору на пиво, горілку, слабоалкогольні напої, вино та сигарети має відбуватися поетапно і не перевищувати 10-15% на рік, як це передбачено Бюджетним кодексом, що дозволить учасникам ринку планувати й вибудовувати свою роботу.
Нагадаємо, Україна може підписати Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на вільнюському саміті «Східного партнерства», який повинен відбутися в листопаді цього року.