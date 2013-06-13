Експерти: Підвищення акцизів на пиво може мати надзвичайно сумні наслідки

На громадське обговорення винесено законопроект Міністерства доходів і зборів, який передбачає втричі підвищити акцизи на пиво. Опитані УНІАНом експерти сумніваються в тому, що галузь витримає такі жорсткі заходи.

Заслужений економіст України Олег Івченко сумнівається у ефективності такого кроку. "Особисто в мене є великі сумніви щодо того, що єдиний спосіб добудувати “Охматдит”– це підвищити акцизи на пиво, розваливши вітчизняну пивну галузь і підштовхнувши українців до споживання горілки".

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За його словами, при запровадженні ставки акцизу на пиво в розмірі 2,5 грн за літр, як це пропонується новими законопроектами, співвідношення акцизів на пиво та горілку буде таким, що пляшка горілки коштуватиме як 3-4 пляшки пива. "Це замало, адже в Європі це співвідношення – 10:1. Міцний алкоголь та вино із вмістом спирту швидко замістять пиво".

Експерт прогнозує, що наслідком цього буде стрімке зростання кількості спожитого алкоголю.

"Вже в 5-10 річній перспективі ми матимемо серйозну загрозу для суспільства – алкоголізм, який суттєво погіршить здоров’я населення, а отже важливий для економіки ресурс – трудовий", - застерігає Івченко.

На думку фінансового аналітика Мар’яна Заблоцького, урядовцям варто подумати над підвищенням акцизу на міцний алкоголь, а не на пиво.

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«Україна за статистикою ВООЗ посідає 5 місце у світі за рівнем споживання алкоголю на душу населення. Але варто додати, що таку позицію держава утримує, насамперед, завдяки прихильності громадян до міцних алкогольних напоїв. Водночас за рівнем споживання пива Україна аж 56 у світі. Тому вважаю, що наразі варто подумати про підвищення акцизів саме на важкий алкоголь», - підкреслив Заблоцький.

Головний нарколог МОЗУ Анатолій Вієвський також вважає, що підвищувати акциз лише на пиво не доцільно. За його словами акцизи слід підвищувати на всі вироби, що містять алкоголь.

"Алкогольна промисловість дуже винахідлива, має величезні ресурси і втравлює суспільство у війну горілчаної і пивної промисловості. Ми, як діти, беремо участь у їхніх обговореннях замість того, щоб говорити про наш корінний інтерес - суспільство повинно мати цілісну політику щодо алкоголю", - каже Вієвський.

Також він підкреслив, що з проблемою алкоголізму у суспільстві необхідно боротися не лише підвищенням акцизів, а й посиленням контролю над продавцями, які за сьогоднішніх умов просто не бояться мізерних штрафів.

Громадський активіст Тарас Шамайда не бачить шкоди у помірному підвищенні акцизів - ні для споживачів, ні для виробників.

За його словами, такий крок "хіба на якихось кілька відсотків знизить споживання пива, яке, зрештою, на сьогоднішній день коштує дешевше, ніж, приміром, те ж дитяче харчування", - вважає Шамайда.

Народний депутат Олександр Бригинець підтримує підвищення акцизу. Але лише в тому разі, якщо ці гроші справді будуть витрачені на охорону здоров’я.

«Як на мене, при підвищенні будь–яких акцизів чи будь–яких додаткових платежів, пов’язаних iз продуктами, які шкодять здоров’ю — пиво, горілка чи цигарки — гроші мають йти на охорону здоров’я і проведення спеціальних програм, пов’язаних iз позбавленням людей алкоголізму чи лікування їх після алкоголізму. Якщо ці гроші будуть просто перекачані з кишень громадян у кишеню держави, то це навряд чи принесе користь», - заявив Бригинець.

На думку Павла Зуб’юка з громадської ініціативи «За наше і ваше пиво», з алкоголізмом в країні варто боротися не підвищенням акцизів на пиво, а вирішенням соціальних проблем у суспільстві.

"Досвід таких пивних країн як Великобританія та Нідерланди свідчить, що пиво є одним із засобів боротьби з алкоголізмом, оскільки в цих країнах на одну душу населення пива споживається набагато більше, ніж міцних алкогольних напоїв" - заявив Зуб’юк.

Він вважає, що автори законопроекту марно прирівнюють пиво до алкогольних напоїв і намагаються зробити його «крайнім» у поширенні алкоголізму серед молоді та підлітків.

"Насправді ж потенційні алкоголіки внаслідок таких дій просто будуть більше вживати неякісні напої. Алкоголізм — це насамперед соціальна проблема, і люди стають алкоголіками не через дешевизну пива, а через особисті людські негаразди", - каже Зуб’юк.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня депутатська група «За тверезе майбутнє України» зареєструвала у Верховній Раді пакет законопроектів, якими пропонується підвищити акцизи на пиво, а отримані після цього кошти направити на добудову дитячої лікарні «Охматдит».

На думку парламентаріїв, збільшення акцизів утричі підвищить вартість одного літра пива всього на 1-2 грн, але за ці кошти можна вирішити колосальну проблему наповнення бюджету в державі.

За даними Держстату, виробництво пива в Україні в січні-березні поточного року скоротилося до 50,5 млн декалітрів, що на 3% менше, ніж у першому кварталі 2012 року. Голова асоціації «Укрпиво» Галина Коренькова прогнозує зростання виробництва пива в 2013 році до 305 млн дал, що на 1,7% більше, ніж у 2012 році.

Міністерство доходів і зборів ініціативу підвищення акцизу на пиво оцінює позитивно і вважає її цілком слушною.