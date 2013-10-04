Експерт: ЗВТ з Євросоюзом життєво важлива для української економіки

Таку думку сьогодні на круглому столі висловив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

На тему: Янукович: Вільна торгівля з ЄС створить умови для переходу на євростандарти

"Якщо підписання зони вільної торгівлі з Євросоюзом зірветься, то це поставить хрест на Україні. Після цього ніхто з відщепенцями і аутсайдерами знатися не буде", - сказав Юрчишин, пише Gazeta.ua.

За його словами, економіка ЄС має низку переваг перед економікою Митного союзу.

"У Євросоюзі правила гри фактично єдині. А в Митному союзі Україні доведеться пристосовуватися до кожного учасника окремо. У Митному союзі всього 3-4 країни, але інтеграція з ними буде набагато складнішою, ніж з 20-30 в ЄС", - підкреслив Юрчишин.

Експерт додав, що в ключових економічних рейтингах європейські країни перебувають вище за Росію, що є ще однією перевагою євроінтеграції.