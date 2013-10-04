Долар впав до восьмимісячного мінімуму через бюджетну кризу в США

Долар подешевшав до 1,3618 долара за євро з 1,3578 долара за євро у четвер. До японської валюти долар подорожчав до 97,26 ієни за долар з 97,36 ієни за долар днем раніше.

Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився до 79,75 пункту з 79,87 пункту до кінця попередніх торгів, повідомляє РІА Новости.

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"В цілому, на ринок впливає не стільки тимчасове закриття держустанов, скільки його наслідки. Якщо долар продовжить дешевшати, то, думаю, євро може досягти річного максимуму (на рівні 1,3638 долара за євро - ред.) І навіть перевищити його", - вважає головний валютний стратег Brown Brothers Harriman Марк Чендлер (Marc Chandler), чиї слова наводить агентство MarketWatch.

Не потішили учасників ринку в четвер статистичні дані. Індекс ділової активності в секторі послуг США у вересні знизився до 54,4% порівняно 58,6% в серпні. Аналітики прогнозували зменшення індикатора лише до 57%.