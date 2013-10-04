Обама скасував турне до Азії через бюджетну кризу
Президент США Барак Обама скасував поїздку на саміт АТЕС в Індонезії і візит до Брунею на саміт США-АСЕАН через складнощі, викликані затвердженням федерального бюджету, повідомив у заяві в п'ятницю прес-секретар Білого дому Джей Карні.
"Президент ухвалив це рішення, враховуючи складнощі поїздок за кордон через закриття установ. Він має намір продовжити відстоювати свою позицію, що республіканці повинні негайно дозволити проведення голосування з метою відкрити установи", - йдеться в заяві. Обама подзвонив президенту Індонезії Сусіло Юдхойоно і султанові Брунею Хассаналу Болкіаху і висловив жаль у зв'язку з неможливістю відвідати ці країни, повідомив Білий дім.
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Раніше стало відомо, що Обама, який планував турне країнами Південно-Східної Азії, відмовився від візиту до Малайзії і Філіппін, повідомляє РІА Новости.
Через відсутність компромісу щодо бюджету багато державних установ США закрилися з 1 жовтня, сотні тисяч людей були відправлені в неоплачувану відпустку. Переговори між республіканцями і демократами про вихід з бюджетної кризи поки не дали результатів.