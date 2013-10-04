У МОЗ чекають на три види грипу

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це йшлося на засіданні колегії міністерства.

«Протягом епідемічного сезону 2013-2014 рр в Україні можлива циркуляція трьох штамів збудників грипу. Це A/California/7/ 2009 (H1N1) - pdm09, A/H3N2/Victoria/361/ 2011b, B/Massachusetts/2/2012», - зазначив перший заступник голови Держсанепідслужби.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей розповів, що в разі пандемії понад 9 тисяч лікарів готові надати медичну допомогу, а в лікарнях підготовлено більше 22 тис. ліжок для пацієнтів.

На тему: Медики: На епідемію грипу «працюють» стрибки температури та авітаміноз

Начальник управління громадського здоров’я МОЗ України Алла Григоренко зазначила, що для протидії виникнення пандемії грипу уже розроблений чіткий алгоритм дій як на місцевих, так і на державному рівнях.

Генеральний директор Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» Олена Нагорна поінформувала, що в Україні зареєстровано 12 типів різних вакцин для протидії грипу та ГРВІ.

Голова Держлікслужби Олексій Соловйов запевнив, що на складах вітчизняних виробників на даний момент знаходиться 6,5 млн упаковок лікарських засобів проти ГРВІ, а до кінця року їх кількість збільшиться ще на 20 млн.