У ніч злочину у Врадіївському РВ спали, але бачили ногу Дрижака - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили потерпіла Ірина Крашкова та її представник в суді Руслан Радецький.

Зокрема, один зі свідків повідомив, що спав, але бачив ногу підсудного капітана міліції Євгена Дрижака.

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"Сказати Дрижак був чи не був, вони не можуть, тому що втомилися, і всі полягали спати. Але при цьому один говорить, що нібито бачив ногу Дрижака", - сказав Радецький.

За його словами, міліціонери не змогли відповісти на запитання, хто ж чергував, а не спав у ту ніч у райвідділі.

"Усі сплять і всі роблять алібі. Оце найцікавіше", - сказала Крашкова.

Як повідомляв УНІАН, начальник відділу прокуратури Миколаївської області Наталія Висоцька, яка підтримує державне звинувачення, 10 жовтня відзначила в суді, що в результаті проведених 35 судових експертиз і інших слідчих дій отримано достатню кількість доказів провини осіб, які перебувають на лаві підсудних.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крапкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справа про зґвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайській районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крапкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд продовжив термін утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.