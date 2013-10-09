Держзвинувачення: Свідчення Крашкової та підсудного збігаються

Як передає кореспондент УНІАН, про це Висоцька повідомила журналістам після судового засідання.

"Свідчення, які дає Крашкова, ми порівнюємо з усіма матеріалами справи. Є розбіжності з показаннями Рябіненка. Я вважаю, що це частково, і його лінія захисту і, можливо, десь Крашкова через одержані пошкодження дезорієнтована, і щось не так пам'ятає. Але в цілому свідчення збігаються", - сказала прокурор.

Вона уточнила, що щодо епізоду зґвалтування і побиття потерпілої держзвинувачення планує опитати близько 30 свідків. Всього у справі держзвинувачення викличе близько 50 свідків.

За словами Висоцької, прокуратура ще не вирішила, яке покарання вимагатиме для підсудних.

"Про це ще зарано говорити. Ми ще це питання не обговорювали. Ми тільки почали судове слідство", – відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Крашкова сьогодні під час судового засідання дала свідчення, які збігаються з її свідченнями досудовому слідству. За її словами, її били Рябіненко, а також міліціонери Дрижак і Поліщук.

8 жовтня підсудний Рябіненко у суді заявив, що не бив Крашкову і не хотів її вбивати.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

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28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

9 вересня Апеляційний суд Миколаївської області ухвалив рішення, що справу про зґвалтування і спробу вбивства Крашкової розглядатиме Первомайський районний суд Миколаївської області.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.

Крім того, Первомайський районний суд продовжив термін утримання під вартою всіх обвинувачених до 25 листопада.